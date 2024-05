Unbekannter verprügelte 21-Jährigen in Götzis

Ziemlich mitgenommen dürfte jener Mann ausgesehen haben, der am späten Freitagabend einigen Passanten am Bahnhof in Götzis in die Arme lief. Der 21-Jährige hatte schwerste Gesichtsverletzungen, sodass die am Bahnhof Angetroffenen sogleich die Rettungskräfte alarmierten.