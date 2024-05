„Bregenzer Frühling“ mit einer Welt-Uraufführung

Choreograf Richard Siegal und seine zwölf Tänzerinnen und Tänzer vom „Ballet of Difference“ schaffen bei dieser Uraufführung in Bregenz keine szenischen Geschehnisse, und das ist gut so. Vielmehr zeichnen sie auf sehr feine, aber auch höchste lebhafte Art, die energetischen Ströme der Musik nach. Mal sind es wenige Tänzer, selten die ganze Truppe, die in zeitgemäß fantasievollen Kostümen von Flora Miranda weitgehend im Bewegungsrepertoire des klassischen Tanzes bleiben, dieses jedoch auf feinsinnige Weise auch infrage stellen. So wie die Musik, die Igor Levit spielt, es suggeriert.