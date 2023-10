Gänsehautmomente und geballte Frauenpower

Nicht weniger motiviert zeigen sich die Darstellerinnen. Hannah Gstöhl spielt die „Susanne“. In ihrem wahren Leben ist sie Reiseberaterin, aber in ihrer Freizeit schlüpft sie gerne in andere Rollen. Dafür bietet sich dieses Stück besonders an: „Durch die vielen verschiedenen Emotionen und Situationen hat man das Gefühl, man spielt nicht nur eine Figur.“ Anna Maier ist schon seit ihrer Kindheit Mitglied beim Spielkreis Götzis und durfte bei vielen Produktionen mitwirken. Ein richtiger Bühnenprofi sozusagen. Dieses Mal verkörpert sie die geheimnisvolle „Louise“. „Ihre liederliche und etwas verruchte Art trägt zur Vielfalt der Charaktere bei und bringt so manches Geheimnis ans Licht“, verrät sie.