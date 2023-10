Montafoner (72) verlor Kontrolle über Fahrzeug

Gesundheitliche Probleme hatten am Donnerstagnachmittag dazu geführt, dass ein 72-Jähriger auf der Montafonerstraße (L188) in Gaschurn von der Fahrbahn abkam. Der Senior war kurz vor 15 Uhr allein in seinem Pkw unterwegs, als er die Kontrolle verlor und links von der Fahrbahn im Grünen landete.