Panik nach Biss: Was tun bei Spinnenattacke?

„Einreise“ durch Klimawandel

Vermutlich durch den Klimawandel wird etwa die rotgelbe Dornfingerspinne nun in besonders trockenen heimischen Gegenden (östliches und südliches Österreich) beobachtet. „Das Gift kann bei manchen ausgeprägte Beschwerden hervorrufen“, so Prim. Dr. Elisabeth Modler, Leiterin der Zentralen Notfallambulanz am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ). „Die Schmerzen werden ähnlich einem Wespenstich beschrieben. Das Brennen vermag sich auf die gesamte betroffene Gliedmaße auszuweiten. In seltenen Fällen treten Lymphknotenschwellungen, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Schüttelfrost und Fieber auf“, so die Ärztin. „Nach ein bis zwei Tagen sollten die Symptome jedoch vollständig abgeklungen sein.“