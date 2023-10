Hilfe für Angehörige nach einem Suizidversuch

Da für Angehörige nach einem Suizidversuch meist eine Welt zusammenbricht und sie oft das Vertrauen in die eigene Person und an ihre Intuition verlieren, ist es das Ziel, dieses durch den Austausch mit anderen Betroffenen wiederzuerlangen. Zudem werden verschiedene Übungen und psychologisch fundierte Methoden angeboten, mit denen an der Sicherheit und Resilienz gearbeitet werden kann. Geleitet wird die Online- Begleitung von Christiane Eberwein.