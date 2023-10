Japaner laden E-Autos jetzt an roten Ampeln

Rote Ampeln sind ein Dorn im Auge eines jeden Autofahrers. Doch das könnte sich bald ändern. In den Straßen der japanischen Modellstadt Kashiwanoha am nordöstlichen Rande Tokios wird derzeit an einem bahnbrechenden Experiment getüftelt, das die Art und Weise, wie Elektroautos mit Energie versorgt werden, revolutionieren könnte. Dort wollen Forscher der Universität von Tokio zusammen mit Kollegen aus China Elektroautos an roten Ampeln aufladen.