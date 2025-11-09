„Die Wolfsberger sollten mich als Berater holen!“

Er ist der Trainer-Wandervogel schlechthin. Otto Pfister (87) coachte sieben afrikanische Nationalteams, wirkte in 23 Ländern an der Seite absoluter Weltstars. Der „weiße Zauberer“ verfolgt den aktuellen Fußball, auch in Österreich, weiterhin genau. Und er spricht Klartext wie immer. . .