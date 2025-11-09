Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Afrika-Experte Pfister

„Die Wolfsberger sollten mich als Berater holen!“

Fußball International
09.11.2025 12:30
Trainer-Guru Otto Pfister beim Besuch in Kärnten, hier am Schlosshotel in Velden.
Trainer-Guru Otto Pfister beim Besuch in Kärnten, hier am Schlosshotel in Velden.(Bild: Pfister)

Er ist der Trainer-Wandervogel schlechthin. Otto Pfister (87) coachte sieben afrikanische Nationalteams, wirkte in 23 Ländern an der Seite absoluter Weltstars. Der „weiße Zauberer“ verfolgt den aktuellen Fußball, auch in Österreich, weiterhin genau. Und er spricht Klartext wie immer. . .

0 Kommentare

Im Interview mit der „Krone“ plaudert der gebürtige Kölner aus dem Nähkästchen. Pfister fordert unverblümt den Rauswurf von Julian Nagelsmann, wünscht sich stattdessen Ralf Rangnick als DFB-Trainer und erklärt, warum der Wolfsberger Weg der richtige sei. . .

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
137.708 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.521 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
107.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Afrika-Experte Pfister
„Die Wolfsberger sollten mich als Berater holen!“
Ein echter Hingucker!
Sie sind das neue Fußball-Traumpaar in England
Krimi um Milliarden €
Löst Österreicher eine Zocker-Revolution aus?
Das zeichnet ihn aus
„Macht’s so viel leichter!“ Jungstar adelt Glasner
Nun droht lange Pause
Drama um Ex-Salzburger: „Wir sind sehr besorgt!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf