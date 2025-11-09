Zum „1000er“ ist wieder eine Sternstunde gefragt

Gala-Auftritte gegen Lazio Rom und Genk, aber auch Blamagen gegen Rapid und Fußball-Zwerg Düdelingen: Die „Krone“ zeigt die prägendsten Spiele aus bisher 999 Partien in der Ära von Red Bull Salzburg.
Kinder, wie die Zeit vergeht! Im Jahr 2005 veränderte sich Österreichs Fußball-Landschaft durch den Einstieg von Red Bull nachhaltig. In diesen zwei Dekaden gab es in Salzburg zahlreiche Sternstunden zu feiern, aber auch bittere Niederlagen hinzunehmen. Just das Spitzenspiel in der Bundesliga bei Sturm Graz wird zum großen Jubiläum – es ist das 1000. Pflichtspiel für Salzburg im Zeichen des Bullen. Die „Krone“ blickt auf die prägendsten Spiele zurück:
