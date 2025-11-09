Zum „1000er“ ist wieder eine Sternstunde gefragt

Kinder, wie die Zeit vergeht! Im Jahr 2005 veränderte sich Österreichs Fußball-Landschaft durch den Einstieg von Red Bull nachhaltig. In diesen zwei Dekaden gab es in Salzburg zahlreiche Sternstunden zu feiern, aber auch bittere Niederlagen hinzunehmen. Just das Spitzenspiel in der Bundesliga bei Sturm Graz wird zum großen Jubiläum – es ist das 1000. Pflichtspiel für Salzburg im Zeichen des Bullen. Die „Krone“ blickt auf die prägendsten Spiele zurück: