Sturm jagt gegen Salzburg einen Meilenstein

Soll aus Sturm-Sicht auch beim Tausender des Liga-Krösus passieren, wenn sich in Graz der Kreis schließt. Die Statistik vor dem Hammer-Duell könnte dazu gar nicht vielversprechender für den regierenden Meister sein: Zuletzt holte Sturm nämlich drei Siege in Serie gegen die Bullen – das ist den Grazern in der Red-Bull-Ära noch nie gelungen!