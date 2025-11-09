Vorteilswelt
Wie Vastic, Haas & Co.

Sturm jagt gegen Salzburg einen Meilenstein

Steiermark
09.11.2025 12:30
Ein Bild aus lange vergangenen Tagen: Sturms Angriffsreihe mit Vastic, Amoah und Haas.
Ein Bild aus lange vergangenen Tagen: Sturms Angriffsreihe mit Vastic, Amoah und Haas.

Wenn Sturm am Sonntag im Schlager der Bundesliga Salzburg empfängt, baut der Meister auf die Statistik, die den Grazern sehr schmeichelt. Gegen den Liga-Krösus sammelte die Säumel-Elf zuletzt drei Siege. Das gelang schon seit vielen Jahren nicht mehr. 

Kinder, wie die Zeit vergeht! Im Jahr 2005 veränderte sich Österreichs Fußball-Landschaft durch den Einstieg von Red Bull nachhaltig. Heute feiern die Salzburger ihr insgesamt 1000. Pflichtspiel im Zeichen des Bullen. Der Auftakt am 17. Juli? In Graz! Beim 1:3 gegen den GAK verhaute just Sturm-Legende Markus Schopp den Elfer zum Ausgleich zum 2:2. Am Ende ging’s für die Bullen schief.

Malone und Co. siegten im letzten Spiel 2:0 in Salzburg – der dritte Streich en suite.
Malone und Co. siegten im letzten Spiel 2:0 in Salzburg – der dritte Streich en suite.

Soll aus Sturm-Sicht auch beim Tausender des Liga-Krösus passieren, wenn sich in Graz der Kreis schließt. Die Statistik vor dem Hammer-Duell könnte dazu gar nicht vielversprechender für den regierenden Meister sein: Zuletzt holte Sturm nämlich drei Siege in Serie gegen die Bullen – das ist den Grazern in der Red-Bull-Ära noch nie gelungen!

Klappt’s gar mit einem Heimsieg, hätte man den Viererpack geschnürt. Dabei muss man im Archiv eher weiter zurückblättern, wann das das letzte Mal einer Sturm-Elf gelang. Es war zwischen 2000 und 2001 – als Heimo Pfeifenberger noch für Austria Salzburg stürmte und Sturms Angriff mit Vastic, Haas, Amoah bestückt war!

Keine Angst mehr vor den Bullen
Die einst furchteinflößenden Bullen haben ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit ohnehin verloren: In den letzten zehn Duellen verlor Sturm nur zweimal. Die Tor-Statistik der letzten Heimspiele spricht dazu Bände: 5:0, 4:2 – sprich 9:2-Tore für die Grazer, die das Tausender-Fest der Bullen crashen wollen.

Georg Kallinger
Folgen Sie uns auf