Löst Österreicher eine Zocker-Revolution aus?

Jurist erklärt die Lage vor dem EugH

„Die Entscheidungen aus Wien sind seit 13. April 2022 rechtskräftig und vollstreckbar. Um die Vollstreckung zu sichern, beantragte er am 13. Februar 2024 einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung gegen Bankkonten von Mr Green u. a. in Irland, Luxemburg, Malta und Schweden“, erklärt Experte Istvan Cocron (Berlin) den Hintergrund: „Der maltesische Gesetzgeber hat 2023 den Art. 56A Glücksspielgesetz (Bill 55) eingeführt, der die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile gegen maltesische Glücksspielunternehmen in Malta ausschließen soll.“