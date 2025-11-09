Martinsumzug am Morgen bringt Eltern auf die Palme

Weil Mamas und Papas in Marchtrenk (Oberösterreich) vom Laternen-Rundgang ausgeschlossen bleiben, gibt es Ärger. Der Kindergarten rechtfertigt die Entscheidung damit, dass es die Kinder so wollten. Eltern richten deshalb eine „Zusatzveranstaltung“ aus.
Die Wogen gehen hoch im Kindergarten zwei in Marchtrenk. Werden hier demokratische Werte gelebt oder christliche Traditionen ins Aus gedrängt? „Mein Sohn hat einen Zettel bekommen, auf dem geschrieben steht, dass das St. Martinsfest heuer statt wie üblich um fünf Uhr nachmittags schon um sieben Uhr früh stattfinden soll. Es geht wohl darum, Andersgläubige nicht zu diskriminieren“, erzählt ein besorgter Vater der „Krone“. Doch was steckt dahinter?
