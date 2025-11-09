Strafen für Eltern: Experten sehen keinen Nutzen

Werden Strafen verhängt, sei selbst die aktuelle Mindeststrafe von 110 Euro für Familien mit Geldsorgen schon eine Belastung. Oft sei auch die Kinder- und Jugendhilfe schon mit den Familien befasst, weil von der Schule eine Gefährdung des Kindeswohls vermutet wird oder weil es wegen anderer Problemlagen schon eine Betreuung gibt. Zur ohnehin belastenden Situation komme für die Eltern dann noch eine Verwaltungsstrafe dazu. In Fällen, wo die Kinder und Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft und nicht bei den Eltern leben, müsste bei Schulpflichtverletzungen eigentlich die Kinder-und Jugendhilfe die Strafe bezahlen. Davon kann zwar abgesehen werden, für das notorisch überlastete Personal der Behörde bedeute die Prozedur trotzdem zusätzlichen Verwaltungsaufwand.