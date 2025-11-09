Ziel Nulldefizit dank Finanzspritze in Reichweite

Nächste Woche wird die Tiroler Landesregierung das Doppelbudget für 2026/27 beschließen. Ziel ist keine Netto-Neuverschuldung. Der Vergleich mit anderen Bundesländern zeigt die Lage Tirols. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass LH Anton Mattle sein langersehntes Ziel erreicht – dank einer kräftigen Finanzspritze.
Die Nachbarn zeigen, wie es nicht geht bzw. welchen Weg Tirol nicht gehen will: Vorarlberg hat bereits angekündigt, 200 Millionen Euro Schulden aufzunehmen, Salzburg gönnt sich 350 Millionen Euro mehr und dieser Kurs setzt sich so fort bis Wien.
