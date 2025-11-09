Wenn das Futter den falschen Gast in den Zoo lockt

Es geht auch um einen teuren Tierbestand

Der Tierpark hat daher Vorkehrungen getroffen, die mit der Behörde abgestimmt sind, sagt Geschäftsführerin Sabine Grebner der „Krone“. Nicht nur wegen des Tierwohls, auch ein anderer Gedanke spielt eine Rolle: „Wir haben einen sehr teuren Tierbestand, daher ist es heikel.“