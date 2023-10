Drohbrief sorgte für Unterbrechung bei Metallern

Zehn Prozent Plus in anderen Branchen

Bisher gab es zwei ergebnislose Verhandlungsrunden. Die Abschlüsse der vergangenen Wochen in anderen Branchen lagen alle bei rund zehn Prozent Plus, die Inflationsrate der vergangenen Monate betrug 9,6 Prozent. Die Sozialberufe haben in ihrer KV-Runde ein Plus von 15 Prozent gefordert.