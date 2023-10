Zweite Verhandlungsrunde um Metaller-KV gestartet

Arbeitgeber: „Nichts mehr zu verteilen“

Ökonominnen und Ökonomen gehen von einer „milden Rezession“ in diesem Jahr und einem leichten Aufschwung im kommenden Jahr aus. Die Produktivität in der Industrie habe um 2,7 Prozent abgenommen, sagte Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie, am Sonntag in einer Aussendung. „Das ist der schlechteste Wert seit Jahren und bedeutet übersetzt: Es gibt nichts mehr zu verteilen.“