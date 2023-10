Droht jetzt bei den Metallern ein Arbeitskampf?

Noch in kaum einem anderen Jahr lagen die Vorstellungen über das Lohn- und Gehaltsplus bei den Metallern so weit auseinander. Während die Gewerkschaft 11,6 Prozent mehr Lohn will, bieten die Arbeitgeber lediglich 2,5 Prozent plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1050 Euro. Beide Seiten haben mit ihren Forderungen überrascht: Die Gewerkschaft, weil die Forderung angesichts einer rollierenden Inflation von 9,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten doch eher moderat ausgefallen ist. Und die Arbeitgeber, weil sie ein Angebot gemacht haben, das viele als Provokation empfinden - dementsprechend aufgeheizt ist die Stimmung in den Betrieben.