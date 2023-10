Metaller beschließen Betriebsversammlungen

„Faires Angebot“ bis Freitag gefordert

„Noch nie gab es so eine hohe Beteiligung bei den Betriebsratskonferenzen in der Metallindustrie. Die Bereitschaft, Maßnahmen in den Betrieben zu setzen, ist groß“, erklärten die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) am Montag. Sie fordern für die KV-Verhandlungen am Freitag ein „faires Angebot“ der Arbeitgeber. „Es wird Bewegung brauchen, denn die beschlossenen Betriebsversammlungen sind ein erster Schritt, wenn notwendig, können jederzeit weitere folgen“, so Binder und Dürtscher per Aussendung.