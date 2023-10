Diebstahl in Geschäft: Ladendetektiv verletzt

Der Ladendetektiv (40) beobachtete den jungen Syrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, wie er in dem Lebensmittelmarkt Süßigkeiten und Spirituosen mitgehen ließ. Daraufhin hielt er den Verdächtigen an. Als der Bursch versuchte, sich loszureißen, stürzte der 40-Jährige und verletzte sich an Hand und Knie.