Bald nur noch zum Heiraten auf das Gemeindeamt?

Vor der Kulisse des Wörthersees sang die Kärntner Gruppe „Die Neffen von Tante Eleonor“ zur Eröffnung das Baywatch-Titellied „I‘m Always Here (I‘ll be ready)“ und heizte die Teilnehmer mit Songs wie „Don‘t Stop Me Now“ der legendären Band Queen an. Und dann ging es los - allerdings ohne Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ), der wegen Krankheit aussetzen musste. Vertreten wurde er von Regierungskollegin Gaby Schaunig (SPÖ): Die besten Zukunftschancen habe, wer eine breit aufgestellte Wirtschaft und eine intakte Natur habe, so die Finanzreferentin. Apropos Finanzen: Zu den Entwicklungen in Sachen Finanzausgleich meinte Schaunig abermals, dass kein Weg an einem veränderten Verteilungsschlüssel vorbeiführe.