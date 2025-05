Neue Impulse für die Zukunft der Pfegeberufe

Heute können sie die „Tage der Pflege- und Gesundheitsberufe“ noch von 9 bis 18 Uhr in der Messehalle 5 besuchen“Tage der Pflege- und Gesundheitsberufe“ versprechen interessante Fachvorträge und spannende Einblicke in Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in eine Branche mit Herz.

(Bild: Evelyn Hronek)