Ein digitales Labor, das Verkehrsnetze optimiert

Dank dieser Innovation werden teure Prototypen durch Simulationen ersetzt und können in der Industrie, in Energienetzen, in der Stadtentwicklung und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden. Im Klagenfurter Lakeside Park wird ab heuer durch die Forschungsgesellschaft Joanneum Research und DIGITAL ein TwinLab – ein „digitales Zwillingslabor“ – aufgebaut, das 3D-Modelle von ganzen Regionen erstellen kann. Digitale Zwillinge bilden sozusagen virtuell ab, was in der Realität geschieht. Das Land Kärnten unterstützt die Aufbauphase des Labors mit einer Million Euro.