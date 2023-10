Moskau lässt vier Kinder in die Ukraine heimkehren

Kinder in Botschaft untergebracht

Nach Angaben eines mit dem Vorgang vertrauten Diplomaten blieben die Kinder im Alter zwischen zwei und 17 Jahren in der katarischen Botschaft in Moskau, während Doha zwischen den Behörden vermittelte. „Sowohl ukrainische als auch russische Beamte haben sich kooperativ gezeigt, um die Sicherheit der Kinder und ihre Ausreise in die Ukraine zu gewährleisten“, sagte der Diplomat.