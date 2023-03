Verschleppter Bub berichtet von Misshandlungen

Kindern wurde erzählt, sie seien verstoßen worden

Als zwei Kinder patriotische Parolen, wie „Ehre der Ukraine“ gerufen hätten, seien diese weggebracht worden. „Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist.“ Er schildert, wie man versucht hatte, ihn von seinen Eltern zu entfremden, indem man ihm sagte, diese hätten kein Interesse mehr an ihm. „Sie sagten, dass sie uns verstoßen hätten und nicht abholen würden“, so Witali. Stattdessen wurde ihm gedroht, man würde ihn in die russische Stadt Pskow bringen, wo er adoptiert werde. „Sie sagten, niemand würde uns zurücknehmen. Wir seien jetzt Kinder Russlands.“