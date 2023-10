Honda bringt Elektro-Kupplung für Motorräder

Das mag auf den ersten Blick gar nicht so neuartig aussehen, schließlich gibt es für viele Bikes bereits ab Werk (meist gegen Aufpreis) Quickshifter bzw. Blipper. Auch damit kann man rauf- bzw. herunterschalten, ohne an die Kupplung denken zu müssen. Doch diese Systeme funktionieren in der Regel nicht bei allen Drehzahlen problemlos, und schon gar nicht in allen Lastzuständen.