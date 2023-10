„General Hospital“-Star Mark Goddard gestorben

Ihr Ehemann, der zuletzt in einem Hospiz gepflegt wurde, sei „friedlich und in Würde“ gestorben, so Pezzulich weiter. „Seine Kinder und ich hatten die Gelegenheit, unsere Liebe auszudrücken und uns zu verabschieden.“ Sie frage sich, „wie ich es verdient habe, 33 Jahre mit einem so liebevollen, sanften und gutaussehenden Mann zu verbringen, der mich so oft zum Lachen brachte“.