„Hisbollah bringt uns an Rand der Eskalation“

Panzerexplosion in Rafah – offenbar wegen Panzerfaust

Nach einem der folgenschwersten Vorfälle seit Kriegsbeginn für die israelischen Streitkräfte vergangenen Samstag – acht Soldaten wurden getötet – geht Israels Armee nun davon aus, dass einer ihrer Transportpanzer am Samstag in Rafah von einer Panzerabwehrrakete getroffen worden ist.