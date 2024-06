„Sie hatten schon immer eine gewisse Arroganz“

Das Happel Stadion stand kopf, die Spieler fielen sich in die Arme, ließen sich von den 48.000 Fans minutenlang feiern, von der Tribüne hallte es: „Oh, wie ist das schön“. Ein Fußball-Märchen in Rot-Weiß-Rot, mittlerweile fast 16 Jahre her. Als etwa Alex Manninger im Tor stand, Andi Ivanschitz der Kapitän war, der Teamchef noch Karel Brückner hieß. Und Österreich zum Start der WM-Qualifikation am 6. September 2008 den ersten und bis heute letzten Sieg gegen Frankreich seit 38 Jahren feierte.