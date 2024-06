So ein Stau nervt! Warum es ihn überhaupt gibt

Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich kaum vorstellen können, warum es überhaupt zu einem Stau kommt? Der erste kann ja immer fahren, der steht ja nicht bei einer Wand an – die laienhafte Logik folglich: Gefahren werden kann doch immer. Stimmt so natürlich nicht. Für einen Stau gibt es verschiedene Gründe, am verständlichsten sind wohl Unfälle, Baustellen und Lkw-„Elefantenrennen“.