Alko-Lenker kracht in Pkw – Mann schwer verletzt

Schwerverletzt ins Spital

„Trotz Vollbremsung und Hupen des 29-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden transportiert. Drei weitere Insassen des Pkw im Alter von drei, sechs und 29 Jahren blieben unverletzt, auch der Mann am Steuer des Kleintransporters erlitt keine Verletzungen.