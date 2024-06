Murray: Karriereende wohl in Wimbledon oder Paris

Olympia-Nominierung als Motivation

Da allerdings Wimbledon vom 1. bis 14. Juli angesetzt ist und der Schotte erst am Sonntag für die Spiele in Paris nominiert wurde, scheint ein Abgang in Wimbledon unwahrscheinlich. „Ich hatte tolle Erfahrungen und Erinnerungen in Wimbledon, aber die Chance zu haben, ein fünftes Mal Teil des britischen Olympiateams zu sein, ist ein Motivationsgrund, weiterzuspielen“, sagte der Ex-Weltranglisten-Erste.