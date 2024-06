Wechsel von Mats Hummels nimmt konkrete Formen an

Seit Freitag steht es offiziell fest: Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund im Sommer. Der 35-Jährige erhielt beim deutschen Bundesligisten keinen neuen Vertrag. Mit überragenden Spielen hatte er in der vergangenen Saison noch großen Anteil am Einzug des BVB ins Champions-League-Finale. Das 0:2 im Endspiel gegen Real Madrid am 1. Juni wurde zum Abschluss der BVB-Karriere des Weltmeisters von 2014.