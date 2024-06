12 Stunden am Rad: Jeder Kilometer zählt

Am Samstag, den 22. Juni 2024 werden ab 07:00 Uhr die Radfahrer für 12 Stunden Kilometer und Höhenmeter zur Unterstützung der Kinder des St. Anna Kinderspitals erradeln. Das in den Vorjahren erfolgreich praktizierte Konzept, dass jeden Radfahrer Startzeit und Anzahl der Runden selbst wählen kann, wird beibehalten. Fahrer, welche die vollen 12 Stunden in Angriff nehmen, werden rund 275 km und 5.600 Höhenmeter bewältigen.