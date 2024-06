Bei diesem Schiri werden bittere Erinnerungen wach

„Witz“-Elfmeter

Bundestrainer Julian Nagelsmann erinnert sich indes an das bittere Champions-League-Aus mit RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. 2020 hatten sich die Sachsen in der Vorrunde durch einen Strafstoß mit 0:1 geschlagen geben müssen. „Der Elfmeter war ein Witz“, kommentierte Nagelsmann das Foul von Marcel Sabitzer an Angel di Maria damals. „So etwas auf Champions-League-Niveau, das ist schon echt traurig“, lautete das Resümee des 36-Jährigen.