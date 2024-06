3000 Besucher stürmten die ADMIRAL Arena Prater

Bis zum 14. Juli verwandelt sich Europas größte Sportsbar, die ADMIRAL Arena Prater presented by Kronen Zeitung, in ein Public Viewing der Superlative. Am Eröffnungswochenende der UEFA EURO 2024™ stürmten 3000 Fußballfans die neue Fanzone mit der beeindruckenden 28 m2 großen 4K-LED-Wall, DJ-Line, Geschicklichkeitsspielen, Cheerleader-Shows, Ballartisten und der Ausstellung legendärer Spielerdressen von Maradona, Beckham und Co.!