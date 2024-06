Klimakleber-Ansage: Werden Donauinselfest stören!

„Wir würden auch gerne sorglos feiern, aber mitten in der Klimakatastrophe geht das nicht. Es sterben in Österreich Kinder bei Murenabgängen, und die Regierung handelt immer noch nicht“, hieß es in einer Aussendung. Mit orangen Warnwesten will die Letzte Generation das dreitägige Musikfestival auf der Donauinsel stören.