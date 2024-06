Käfig-Kämpfe mit Krone+: „Mehr als Schlägereien!“

Bei „Innferno 8“ geht’s am Wochenende in Innsbruck wieder beinhart zur Sache! PLUS-Abonnenten (hier noch schnell Angebot sichern) sehen die spektakulären Cage-Fights am Sonntag ab 18 Uhr im Stream auf krone.at. Auch Laurin Pöschl mischt mit. Brutaler Schlägertyp? Mitnichten! Der Physiotherapeut liebt und lebt chinesische Kampfkünste, setzt auf innere Ruhe – und boxt mit seinen Patienten gegen Parkinson an.