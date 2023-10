Ein fetziger Märchen-Mix mit Rap und Rock

Ein Mikro, und schon geht’s los: Marius Zenatto rappt „Weck mich auf“ vom Hamburger Musiker Samy Deluxe und steht ihm in nichts nach. Und so kocht er das Publikum auf für ein ungewöhnliches Theaterstück. Zernatto und Gina Christof performen getreu den Märchenvorlagen von den Gebrüdern Grimm und Hans Christian Andersen ein kurzweiliges Bühnenabenteuer, greifen dabei immer wieder zum Mikro, streuen Kult-Songs wie „Boys Don’t Cry“ von The Cure ein. Oder sie rappen sich durch den Finsterwald.