Anmelden für die große Tiroler Lehrlingsmesse

Erst einmal zur Lehrlingsmesse in Innsbruck, um Lehrberufe und -betriebe kennenzulernen. Betriebe aus verschiedenen Branchen werden im Jänner wieder Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Doch damit nicht genug: „Die Jugendlichen sollen die Lehrberufe spüren, schmecken und riechen. Nur so haben sie die Möglichkeit, verborgene Interessen herauszufinden und versteckte Talente zu entdecken“, finden die Veranstalter. Für so ein Erlebnis mit allen Sinnen sorgen die Berufsschulen, die auf der Messe so genannte „Hands-on-Stationen“ betreiben, an denen sich die Fachkräfte von morgen schon mal ausprobieren können.