Nahost-Falschmeldungen überschwemmen soziale Netze

X, vormals Twitter, in der Kritik

Besonders in der Kritik steht die Plattform X. Die EU-Kommission verwarnte Elon Musk am Dienstag wegen „Verbreitung von illegalen Inhalten“ und „Falschinformationen“ in seinem Online-Dienst. „Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel verfügen wir über Hinweise, wonach Ihre Plattform zur Verbreitung illegaler Inhalte und von Falschinformationen in der EU verwendet wird“, schrieb EU-Digitalkommissar Thierry Breton.