PR-Desaster: Evakuierung mit C-130 gescheitert

Dramatische Szenen in Linz

Ein Amateurfilmer hat indes die dramatischen Minuten in Linz kurz vor dem geplanten Abflug festgehalten: Wegen des Rauchs musste die Laderampe der Maschine am Boden geöffnet werden, Feuerwehren rückten an. Dem Vernehmen nach seien auch die Personen an Bord von der Rauchentwicklung betroffen gewesen.