Bundesheer schickt doch „Hercules“ nach Israel

Kehrtwende

Bis kurz davor hieß es noch aus dem Kanzleramt, eine Ausreise aus Israel sei auch auf kommerziellem Wege möglich - entweder am Landweg nach Jordanien - die Grenzen sind offen -, oder per Linienflug aus Tel Aviv. Etliche zivile Maschinen hatten aber am Montag ihre Flüge nach Israel storniert oder in der Luft abgebrochen. Für Österreicher in Israel - man geht von 181 registrierten Reisenden und rund 8000 dort lebenden Österreichern aus - wurde ein Bürgerservice vor Ort eingerichtet. Per SMS wurde eine Notfall-Nummer verschickt.