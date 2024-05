Ilzer zwischen Bierdusche und „Cabrio-Träumen“

Auf die Reise mitnehmen konnte er auf jeden Fall sein Team. Er hat eine echte Einheit geformt, die Serienmeister Salzburg vom Thron gestoßen hat. So war es auch nicht verwunderlich, dass seine Pressekonferenz auch von diesen Weggefährten unterbrochen wurde. Mit Biergläsern in der Hand stürmten seine Meister herein und übergossen Ilzer ordentlich mit Bier. Der 46-Jährige freute sich und führte schließlich pflichtbewusst, wenn auch begossen, seine Pressekonferenz auch noch zu Ende.