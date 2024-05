Insgesamt sechs Verletzte bei Karambolage

Insgesamt sechs Verletzte forderte am späten Sonntagnachmittag eine Karambolage auf der B139 bei Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Ein junger Lenker war mit seinem Auto in einer Kurve auf einen Biker aufgefahren und dann mit dem zufällig zeitgleich entgegenkommenden Pkw einer Frau kollidiert.