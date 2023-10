Beim Kampf ums Finale geht‘s auch gegen Krokodile

Mit 203 Startern (neuer Rekord) geht ab heute die Wasserski-WM in Florida los. Mittendrin in der Welt-Elite: Die Linzer Nici und Dominic Kuhn, sowie Alexander Gschiel. „Eine riesen Ehre, bei dem Spektakel dabei sein zu dürfen“, freut sich Nicole, die seit einer Woche in den USA weilt und eine Finalteilnahme bei ihrer zweiten WM als Ziel ausruft. Für Bruder Dominic ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.