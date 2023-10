Smart-TV: So bändigen Sie den Spion im Wohnzimmer

Wer im Elektronikhandel einen Fernsehapparat ersteht, kauft heute in aller Regel einen Smart-TV: 96 Prozent der Geräte zählen zu dieser Kategorie. „Dumme“ TV-Geräte werden von den meisten Herstellern gar nicht mehr angeboten. Sie haben ihre Gründe: Für die TV-Industrie ist es ein lukratives Geschäft, das Sehverhalten auszuwerten, um uns personalisierte Werbung zu zeigen. So verdienen die Hersteller nicht nur am Verkauf der Hardware, sondern auch an deren Nutzung. TV-Käufer, die sich nicht überwachen lassen und mehr Werbung als notwendig sehen wollen, müssen bei der Ersteinrichtung aufpassen.