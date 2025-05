Schock bei Burgbesuch: Frau stürzt meterweit ab

Frau per Hubschrauber abtransportiert

Die Frau erlitt demnach mittelschwere Verletzungen. Sie wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zu einem Hubschrauberlandeplatz gebracht. Von dort aus erfolgte der Weitertransport per Helikopter in die Universitätsklinik Brünn.