Lkw-Fahrer schlief ein: Crash auf Brennerautobahn

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 5 Uhr in der Früh. Der 53-jährige Marokkaner war mit dem Lkw auf der A13 in Richtung Italien unterwegs, als er zwischen Matrei am Brenner und Steinach am Steuer eingeschlafen war. Der Lastwagen krachte folglich mit voller Wucht gegen die dortige Baustelleneinrichtung.