„Mr. Europacup“ hat eine große Mission

In der Liga hast du bisher nur gegen die Austria eingenetzt - es wird Zeit, oder?

Ja! Ich muss lernen, auch national zu treffen, aber am Sonntag gibt’s ja in Wolfsberg schon die Möglichkeit. Und wir wollen diese drei Punkte holen. Denn die brauchen wir, um an Salzburg dranzubleiben. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich dabei sein kann. Ich ziehe einige Kleinigkeiten mit. Es ist auch nicht klar, ob ich am 17. 10. für Dänemarks U21 in Tschechien antreten kann, obwohl ich einberufen bin.